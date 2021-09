Carlos Carvalhal seguro no comando técnico do Braga até ao Midtjylland

Empate com o Santa Clara desencadeou novas críticas a Carlos Carvalhal e à equipa. Líder António Salvador já havia alertado há duas semanas que era "preciso muito mais" para ganhar jogos.

As ondas de choque provocadas pelo empate do Braga com o Santa Clara só poderão ser esbatidas com uma vitória já na receção de quinta-feira aos dinamarqueses do Midtjylland, em jogo a contar para a segunda ronda do grupo F da Liga Europa.

A desilusão tomou conta dos adeptos bracarenses e as redes sociais do clube encheram-se de críticas aos jogadores e de pedidos de demissão do treinador Carlos Carvalhal, acompanhados nalguns casos de sugestões para sucessores, envolvendo os nomes de Abel Ferreira, Paulo Fonseca e Domingos Paciência.