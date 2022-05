Carlos Carvalhal sai em alta e na lista do Blackburn Rovers

Treinador foi eleito o melhor no mês de abril e, com o fim de ciclo à vista nos minhotos, está a ser apontado ao Championship

A poucas horas de orientar, muito provavelmente, a equipa do Braga pela última vez, no domingo, em Famalicão, Carlos Carvalhal foi distinguido pelos treinadores da Liga Bwin como o melhor do mês de abril.

Depois de o clube minhoto ter arrecadado os prémios de melhor guarda-redes (Matheus), melhor defesa (David Carmo) e melhor avançado e jogador do mês (Ricardo Horta, ver mais à parte), a distinção de Carlos Carvalhal até era esperada, depois de um mês com quatro triunfos e um empate, embora sem certezas devido à forte concorrência. O treinador bracarense recolheu 32,64 por cento dos votos, à frente de Sérgio Conceição, do FC Porto (28,47 por cento), e de Rúben Amorim, do Sporting (9,72 por cento).

A atribuição do prémio Vítor Oliveira surge numa altura em que Carvalhal está a ser apontado ao Blackburn Rovers, oitavo classificado da época 2021/22 do Championship, a segunda divisão de Inglaterra. O treinador Tony Mowbray está de saída, já confirmada, e o clube procura um substituto, um processo que, de acordo com uma notícia do "Lancslive", está já em marcha, com sondagens aos candidatos e mesmo entrevistas. Segundo a Imprensa do Condado de Lancashire, no norte de Inglaterra, o ainda treinador do Braga faz parte de uma "shortlist" e reúne os requisitos exigidos pelo histórico clube britânico, vencedor da Premier League em três ocasiões, a última delas em 1994/95.

De acordo com a "Skybets", Carlos Carvalhal é o melhor colocado para assumir o banco do Blackburn Rovers e, normalmente, nestes casos as apostas das casas britânicas da especialidade costumam estar certas.

