Carlos Carvalhal e a arbitragem do Braga-Paços de Ferreira: "I love football"

Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Braga, após o empate com o Paços de Ferreira, 0-0, em jogo referente à fase de grupos da Taça da Liga.

Análise: "Não gostava de me alongar muito. Os meus jogadores foram estoicos, fantásticos. Queria também esclarecer os adeptos do Braga que vencer 1-0 ou ficar 0-0 era exatamente a mesma coisa, teríamos de ganhar o último jogo no Boavista. Os nossos jogadores estiveram absolutamente fantásticos, com uma atitude espetacular. Desperdiçámos sete ou oito oportunidades de golo, pecámos na eficácia, mesmo com 10 fomos sempre a equipa mais perigosa, merecíamos inteiramente a vitória. Não a conseguimos, mas nesta competição temos tudo aberto. Evidentemente que temos um jogo difícil no Boavista, vamos ter tempo para pensar nele. Temos as nossas aspirações, queremos estar na final-four e vamos fazer tudo por isso. "

Não se quer alongar muito. Porquê? Devido à expulsão [Francisco Moura viu o segundo cartão amarelo ainda antes do intervalo]? "Se fosse a expulsão... Eu adoro futebol, não queria falar muito."

Elogios aos jogadores: "A nossa equipa e jogadores vêm de um desgaste grande, jogo europeu, viagem, jogo difícil no Gil Vicente, hoje a jogar com 10 tornou as coisas mais difíceis, mas a equipa deu uma resposta espetacular. 10 juntos, a dar mais um bocadinho faz 11, jogámos como se estivesse 11 contra 11. Fiquei muito contente com o comportamento coletivo da minha equipa. Estamos no quarto ou quinto jogo sem sofrer golos, o que é importante. Somos uma equipa coesa. Criámos oportunidades, sete ou oito, foram realmente muitas mas não conseguimos concretizar, mas em termos coletivos e individuais estou extremamente satisfeito. Temos uma verdadeira equipa. Corremos alguns riscos até de forma desnecessária, a arriscar tudo para conseguir um golo. 0-0 e 1-0 dava a mesma coisa, mas equipa arriscou porque queria muito ganhar."

Ideia seria vencer por 2-0? "A ideia era vencer o jogo primeiro, mas o jogo teve condicionalismos... Não gostava muito de falar deste jogo. Não quero falar. I love football [eu amo futebol]."