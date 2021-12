Carlos Carvalhal reage: "O nome não diz nada a ninguém, mas..."

Carlos Carvalhal, treinador do Braga

Treinador do Braga reage ao sorteio do play-off, que coloca o Sheriff no caminho dos minhotos.

Carlos Carvalhal enaltece a ascensão e o percurso do Sheriff nas competições europeias e considera que o Braga tem uma tarefa difícil no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

"Uma equipa que faz sete pontos na Champions, colocando o Shakhtar atrás deles e com uma vitória frente ao Real Madrid por 2-1, tem de ser forte. Eliminou o Estrela Vermelha e o Dinamo de Zagreb para chegar à Champions. Uma equipa que faz este registo... O nome não diz nada a ninguém, mas Independentemente disso é uma equipa forte, que já conseguiu surpreender muita gente. Estamos à espera de jogar contra uma equipa muito competente, mas nós temos ambição e vamos fazer de tudo para chegar aos oitavos-de-final", reagiu o treinador do Braga.