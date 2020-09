Carlos Carvalhal: "Quem joga assim, em 100 jogos perde um. Foi hoje"

Treinador do Braga comentou a derrota caseira frente ao Santa Clara, por 1-0.

Castigo pesado? "Ficaria bastante triste com o empate, a derrota é algo acima de triste. Foi um jogo em que tivemos muitas oportunidades de golo (seis, sete), um invalidado, discutível, mas não vou falar disso".

Análise: "Primeira parte não muito boa, estranhamente intranquila, na segunda só se jogou no meio-campo ofensivo. Não merecíamos estar a perder ao intervalo. É difícil criar oportunidade com uma equipa que se remete atrás, que defende bem, ainda assim criámos. Quando assim é, o que tenho de dizer? O caminho tem de ser o que fizemos na segunda parte e esperar que a sorte venha para o nosso lado. Com as oportunidades que tivemos, sete, se concretizássemos metade, seriam 3,5 golos".

Preocupado? "Percorremos todos os caminhos, terminámos com dois centrais, Galeno como ala, Esgaio no outro corredor, todos os jogadores que temos na frente. Não estou, de forma alguma, desiludido com os jogadores, foram bravos, tiveram qualidade de jogo. Altamente desapontado com o resultado. Estaria muitíssimo preocupado se tivéssemos feito uma exibição nos 90 minutos igual à da primeira parte. Agora, quem joga assim, em 20 jogos perde um e foi este. Eu diria mesmo 100 jogos, perde um, e aconteceu hoje".