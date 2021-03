Carlos Carvalhal: "Os meus jogadores foram estoicos na forma como guardaram a baliza"

Técnico do Braga falou da terceira vitória consecutiva, obtida na receção ao rival do Minho.

Carlos Carvalhal, treinador do Braga, reagiu à vitória da sua equipa frente ao V. Guimarães por 3-0, no jogo que encerrou a 22.ª jornada da I Liga.

Análise ao jogo:

"Foi o cumprir escrupulosamente o que tínhamos planeado para o jogo. Fizemos uma observação muito cuidada ao V. Guimarães... agora que já temos um bocado mais de tempo, do que o que tínhamos antes. E o jogo aconteceu muito como estávamos a prever. Entrámos fortes. Era importante fazer o primeiro golo e conseguimos. Temos um segundo que é anulado, penso eu por oito centímetros. Esse não valeu e acabámos por conseguir fazer o segundo golo. E era um momento importante, porque o V. Guimarães estava em desvantagem, e é uma equipa que tem muita posse de bola, que tem bons médios, alas muito perigosos e poderíamos eventualmente conceder o domínio e tentar aproveitar mais em transição, a partir do momento em que estivéssemos por cima do marcador. A realidade é que o Vitória assumiu o jogo como estávamos à espera por fruto da sua competência. Soubemos resguardar a equipa. Os meus jogadores foram estoicos na forma como guardaram a baliza, esperámos o momento certo, fizemos as substituições que entendemos que devíamos fazer. A entrada de João Novais é importante para controlar o meio campo e depois as entradas do Nico e do Sporar para controlar melhor o jogo e sair em transição. O Sporar acaba por fazer o terceiro golo e estamos muito satisfeitos. Há quem diga que os dérbis são para se ganhar e nós ganhámos."

Segurar o 2-0 em fase de pressão do adversário:

"O Vitória em jogadores de elevado recorte técnico, principalmente nos corredores, Rochinha, Quaresma, Edwards, Lameiras, todos muito fortes no um contra um. Estávamos à espera disso. Era importante fechar a equipa. Destacaria a exibição do Bruno. A vitória é coletiva, mas por ser um miúdo de 19 anos, que jogava na equipa B que tem vindo a ser chamado. Entrou bem no dragão, já tinha jogado bem no Nacional, entrou no Boavista, e hoje a titular jogou com muita maturidade. Além dele também o Abel, com 21 anos...."

Mudanças na equipa fase a ausências:

"O Braga tem jogado bem, fruto de um coletivo forte, uma ideia em que os jogadores acreditam e vão até ao fim. Desde Guimarães, saiu o Viana, Paulinho, Castro, Iuri, Carmo, com Rolando e Raul indisponíveis, e a equipa continua na sua senda, muito focada em cada jogo. Este foi um jogo difícil por ser o primeiro de uma desadaptação. Não digam que eu disse que me queixei tanto; não foi o facto de ter muitos jogos, mas a proximidade entre jogos. Mas uma equipa habituada a jogar de três em três dias, quando depois temos uma semana temos uma readaptação e é difícil de gerir. Este era por isso um jogo perigoso por ficar nesta fronteira. Tínhamos alguma expectativa, mas ficámos satisfeitos, porque a equipa reagiu muito bem."