Carlos Carvalhal: "O Iuri estava a fazer a melhor época de sempre..."

Treinador do Braga comentou a perda do extremo devido a lesão e abordou a deslocação a Moreira de Cónegos.

Iuri Medeiros não joga mais esta época devido a lesão e, no lançamento do jogo do Braga com o Moreirense, Carlos Carvalhal deixou uma palavra para o extremo emprestado pelo Nuremberga.

"É das coisas que eu mais lamento no futebol. Pior que a derrota, é perder um jogador, seja ele qual for. Depois, há o lado da qualidade do jogador. O Iuri estava a fazer a melhor época de sempre; é um jogador importantíssimo na nossa dinâmica, participou na maioria dos jogos e, evidentemente, ficámos todos muito tristes", disse o treinador do Braga, em declarações à Next.

Sobre a deslocação a Moreira de Cónegos, em jogo marcado para esta segunda-feira, o treinador insistiu que o calendário cheio da equipa não serve de justificação para o Braga desperdiçar pontos. "Não há desculpas. Já virámos a página da Taça de Portugal, onde chegámos brilhantemente às meias finais, e agora abrimos o livro da Liga. Estamos apostados em conseguir o máximo de pontos até ao final".

A conquista da Taça Libertadores por parte do Palmeiras, treinado por Abel Ferreira, também foi comentada. "Quero dar os parabéns ao Abel pela conquista da Taça dos Libertadores da América. É um orgulho muito grande para todos nós. Foi meu jogador em Portugal, foi treinador do Braga e fez no clube um excelente trabalho. É uma pessoa com quem tenho uma relação boa e cordial. Fico extremamente satisfeito a nível pessoal e, em meu nome e em nome do Braga, endereço-lhe os nossos parabéns. Estamos todos felizes por essa conquista internacional".