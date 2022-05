Carlos Carvalhal: "Não senti ansiedade do Ricardo Horta"

Declarações de Carlos Carvalhal após o Braga - Arouca (1-0), jogo da 33.ª jornada da I Liga Bwin

Sobre orgulho: "Estou muito satisfeito e orgulhoso pelos meus jogadores, que foram sérios e compenetrados. A primeira parte foi um pouco desligada, mas na segunda foi mais ligada, perante um adversário muito fechado, mas tivemos paciência e os nossos adeptos também, o que foi importante. Vencemos bem, foi o 23.º jogo sem sofrer golos, o que é notável, e queremos agora atingir o terceiro melhor registo pontual do Braga e, para isso, temos que vencer o último jogo [em Famalicão]."

Golo de Ricardo Horta: "Não senti ansiedade do Ricardo Horta, disse na antevisão que ele ia aparecer naturalmente para marcar, a equipa não jogou para ele. Foi um jogo em que havia uma densidade muito grande no último terço e entende-se isso pela necessidade de pontos do Arouca. Tinha que ser de forma coletiva que iríamos chegar ao golo."

Sobre Ricardo Horta: "É um orgulho enorme ser o treinador destes jogadores e, particularmente, do Ricardo, por ser o capitão, pelo jogador e pela pessoa que é. Merece mais que tudo integrar a lista dos notáveis dos 100 anos de história do Sporting de Braga."

O golo: "A jogada do golo é a beleza do futebol, é preciso haver criatividade num jogo destes, suspirámos muito pelo Iuri Medeiros hoje, neste tipo de jogos, e sem desprimor pelos outros jogadores, ele assume-se como um desbloqueador contra equipas mais fechadas. O Yan Couto tem uma jogada por zonas interiores e, depois, o Falé tira um cruzamento de excelência para um golo à Ricardo Horta'".

Grande envolvência dos adeptos: "A densidade de adeptos foi subindo em função do rendimento da equipa, hoje esteve muita gente, tal como com o FC Porto, com o Rangers, e fizemos muito por isso. Fizemos uma segunda volta de muita qualidade, sempre em crescendo, vencemos o Benfica, o Sporting no seu estádio, onde já não perdia há mais de um ano, o FC Porto, que foi campeão nacional - e aproveito para lhe dar os parabéns e ao seu treinador, Sérgio Conceição -, vencemos o Mónaco, o Glasgow Rangers, o Sheriff".