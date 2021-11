Carlos Carvalhal: "Não podemos andar a crucificar jogadores, caso contrário..."

Treinador do Braga falou do percurso recente da equipa, admitiu erros individuais e coletivos, mas referiu que o caminho não é mudar constantemente a equipa

Jogo com o Vizela: "Vamos fazer tudo para vencer o jogo e estamos alertados para o Vizela e para a forma como joga. O Álvaro está a fazer um excelente trabalho. Tivemos algum tempo para preparar o jogo e vamos saber encontrar os caminhos para a baliza. Teremos que ter muito respeito pelo Vizela, uma equipa difícil."

Disponibilidade de jogadores nucleares: "Nesta altura temos dois pontos de interrogação. Além do Al Musrati, há ainda o Galeno. Não arriscaria dizer se poderão jogar."

Concorrência de Estoril e Portimonense: "Rivais são todos, porque estamos num campeonato difícil, com pontos conquistados em muitos jogos. Temos que ir passo a passo e não olharmos para os adversários. Só assim chegaremos longe. Além disso, é bom recordar que o Braga está em todas as competições, ao contrário de outras equipas com ambições. Temos fortes possibilidades de seguir em frente nas várias provas. No entanto, nesta altura o Vizela é o jogo mais importante."

Flutuação de rendimento nas últimas semanas: "No futebol moderno há jogos de três em três dias, há repetição de jogadores e acontecem lesões, perdendo-se jogadores neste percurso. Mas temos de saber lidar com isto. No jogo com o Midtjylland, estamos a falar de um penálti no último minuto, num jogo em que houve entrega e capacidade de trabalho da minha equipa, que soube reverter o resultado. Mas, tal como no jogo com o Estrela Vermelha, um penálti penalizou-nos bastante. O futebol tanto pode proporcionar um grande golo do Galeno como originar um erro a um jogador. Quem não errou que atire a primeira perda."

Braga com menos cinco pontos do que em 2020/21: "O plantel sofreu uma transformação muito grande e as coisas não se constroem assim com tanta facilidade. Depois, há uma clara aposta nos jovens, com benefícios a médio prazo. Estamos a fazer o nosso percurso, sendo certo que é uma realidade o facto de termos menos cinco pontos do que em igual período da época passada. Mas não quero estar a fazer comparações com a época passada. Os erros custam pontos e vão existir, mas cada vez vão errar menos. Temos sido competitivos e no final veremos as classificações no campeonato, Taça de Portugal, Taça da Liga e Liga Europa."

Falta de concentração nos golos sofridos na Dinamarca: "Um treinador não consegue controlar os erros individuais; não são controláveis. Todos cometemos erros e a ideia é tentar que não se repitam, dando confiança aos jogadores. Hoje errou um, no Estrela Vermelha errou outro, amanhã vai errar ainda outro... Não podemos crucificar jogadores porque cometem erros, caso contrário daqui a 15 dias não teríamos jogadores, nem treinador."

Mensagens para Abel Ferreira e Leonardo Jardim: "Abel Ferreira e Leonardo Jardim venceram competições internacionais importantes. Esses troféus prestigiam os treinadores portugueses. Congratulo-me com essas vitórias."