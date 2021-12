Carlos Carvalhal: "Não fomos buscar jogadores de seis, sete e oito milhões"

Carlos Carvalhal, treinador do Braga

Redação com Lusa

Declarações de Carlos Carvalhal após o jogo entre Braga e Vizela (4-1), da 12.ª jornada da Liga Bwin

As ausências: "Não jogou o Musrati, nem o Galeno, mas quem jogou interpretou muito bem o que queríamos fazer, a vitória é inteiramente deles, foi uma vitória como equipa, lamentamos por eles, mas não sou pessoa de arranjar problemas, mas soluções."

Quarto lugar: "O Braga perdeu com o campeão nacional, aqui, e na Luz, são as duas derrotas que o Braga tem, alguns empates cheiraram a vitória, podiam até ser goleadas, os níveis de eficácia estavam muito por baixo e ainda hoje falhámos muitos golos."

A época: "Estamos nas competições todas, não fomos buscar jogadores de seis, sete e oito milhões [de euros], é preciso situar onde estamos, mas não percebo dizer-se que estamos em crise com duas derrotas, com Sporting e Benfica, estamos em quarto lugar, merecidamente, a disputar o primeiro lugar da Liga Europa, continuamos na Taça de Portugal e vamos disputar um lugar na "final four" da Taça da Liga. Pode ver-se o copo meio vazio ou meio cheio, mas eu acho que não está assim tão vazio".