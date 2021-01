Carlos Carvalhal: "Liga Europa? Deus Nosso Senhor fez-me a vontade..."

Carlos Carvalhal e Paulo Fonseca, aqui no comando técnico de Sheffield Wednesday e Braga, respetivamente

Treinador do Braga comentou o sorteio para os 16 avos de final da Liga Europa, que ditou um embate com a Roma do amigo Paulo Fonseca

Carlos Carvalhal, treinador do Braga, em entrevista ao Esporte Interativo, comentou o sorteio para os 16 avos de final da Liga Europa, que ditou um embate com a Roma do amigo Paulo Fonseca. O técnico mostra-se satisfeito pelo resultado e pelo desempenho da equipa esta época, tanto nas competições nacionais como internacionais.

"Temos uma média de 2,8 golos por jogo, o que é extraordinário, e já visitámos o FC Porto, o Benfica, o Sporting e o nosso rival, o V. Guimarães. E na Liga Europa fizemos jogos espetaculares. Além dos resultados, tivemos exibições na Liga Europa de elevadíssima qualidade. Isso é importante para a afirmação do Braga no contexto internacional", começou por dizer, antes de falar da Roma:

"Para a próxima eliminatória pedi um adversário forte e Deus Nosso Senhor fez-me a vontade e trouxe a Roma, treinada por um amigo, o Paulo Fonseca", concluiu.