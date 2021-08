Carlos Carvalhal lembra Paulinho para comentar chamada de Abel Ruiz a "La Roja"

Treinador do Braga em ​​​​​​​conferência de Imprensa de antevisão ao dérbi minhoto, frente ao Vitória de Guimarães, agendado para as 18h00 de domingo e a contar para a quarta jornada da Liga Bwin.

O dérbi minhoto: "Um dérbi é sempre um jogo especial, não é igual aos outros. Tem um cunho emocional grande. Tivemos uma semana boa de preparação. Vimos de uma vitória sobre o Moreirense graças ao apoio muito forte dos adeptos e à boa entrada dos jogadores do banco. Entraram para acrescentar e isso é sinal de que temos uma grande equipa. E os adeptos foram importantíssimos naquela reta final, que culminou num triunfo por 2-3. Essa confiança foi transportada para esta semana, mas vamos respeitar muito o adversário, estando focados na vitória. Os últimos minutos de Moreirense serão muito importantes e amanhã vamos continuar a precisar muito dos adeptos."

O Vitória de Guimarães de Pepa: "O Pepa é um excelente treinador, disso não tenho dúvidas. Mas os treinadores são sempre escravos dos resultados. Nós estamos melhores do que no ano passado em termos pontuais e o nosso objetivo é jogarmos cada vez melhor. De resto, cada um tem de olhar para a sua casa. Não olhamos para os vizinhos."

Yan Couto: "No ano passado, apostámos muito no Ricardo Esgaio. Já tínhamos sinalizado o Tiogo Esgaio como alternativa na época passada, mas a realidade do mercado alterou as coisas. Perdemos o nosso lateral de projeção ofensiva para o Sporting e, nesse sentido, procurámos outro com as mesmas características. Detetámos o Yan Couto precisamente para colmatar essa ausência em termos de projeção ofensiva, porque nós pretendemos que a equipa se projete muito em termos ofensivos. O Tiago, de resto, é um excelente jogador, mas o Fabiano tomou a dianteira e, por isso, resolvemos procurar outro lateral, com projeção ofensiva."

Ganhos emocionais de uma vitória num dérbi: "É um jogo que vale três pontos, com um cariz emocional grande. Na prática, vale três pontos. O peso do resultado num jogo destes não será, porém, significativo. Estamos no início do campeonato e em crescendo. Fizemos bons jogos contra Sporting, Marítimo e Moreirense. Com humildade e respeitando o adversário, vamos tentar vencer. Nos últimos anos, o Braga tomou a dianteira em jogos com o Vitória, mas é sempre um clássico, com duas equipas com capacidade e que vão tentar vencer. Sabemos que o Vitória tem pontos fortes e fracos; vamos tentar aproveitar esses pontos fracos."

Chamada de Abel Ruiz à seleção: "Puxando o rabo à minha sardinha, o Paulinho foi à seleção nacional connosco, como reflexo de muito trabalho. Ficámos muito satisfeitos pela chamada do Abel Ruiz à seleção de Espanha. É fruto do trabalho dele e também dos companheiros. O Taremi, jogador que trouxe para Portugal, e o Lucas João, quando estava comigo no Sheffield Wednesday, também foram chamados às respetivas seleções porque beneficiaram do futebol ofensivo e atrativo das equipas que representavam. Isso desperta sempre o melhor desses jogadores; caso contrário, não seriam chamados às respetivas seleções."

Ricardo Horta outra vez fora da convocatória de Fernando Santos: "Respeito ao máximo as opções do selecionador nacional. Cabe-nos continuar a trabalhar num enquadramento de futebol vistoso e ofensivo, até ele merecer a confiança do treinador. Competência e qualidade ele já tem. É um dos nossos objetivos que isso aconteça."

Disponíveis e baixas: "O Moura pode estar elegível, o Castro não estará de certeza absoluta, o Sequeira é uma dúvida. Avançarão o Yan Couto, que trabalhou bem, e o Gorby [médio defensivo da equipa B]."