Carlos Carvalhal: "Já joguei muitas vezes com dez. Com dez na Luz, no Dragão..."

Após conquistar a Taça de Portugal ao vencer o Benfica por 2-0, no Estádio Cidade de Coimbra, Carlos Carvalhal afirmou este domingo que esta foi a melhor época da história do Braga.

Avaliação da época: "É primeiro duas coisas importantes. Primeiro é preciso ter noção do nosso posicionamento. O Benfica é uma equipa mais poderosa que a nossa, tem um grande treinador, tem grandes jogadores, são jogadores que agora na paragem vão para as seleções brasileiras, argentinas, portuguesas, espanholas, etc e aqui há uma diferença grande que dentro do campo conseguimos atenuar essas diferenças. Mas ela é grande. Isto é uma realidade. Temos que saber gerir bem as expectativas e saber situá-las no panorama do futebol português."

Melhor da história: "O Braga fez foi uma coisa não é muito comum até na sua história. O Braga já foi a uma final da Liga da Europa, já ganhou Taças de Portugal duas vezes, em 1966 e 2016, e agora três, mas creio que nunca fez na história uma época tão completa e presente em tudo. Estivemos presentes nas decisões, mas para chegar na final da Taça da Liga eliminamos o Benfica; para chegar a final da Taça de Portugal eliminamos o FC Porto; na Liga Europa, fizemos uma grande competição; e no campeonato fizemos dois terços absolutamente fantásticos, com um último terço que baixamos um pouco, mas atingimos um mínimo que era chegar à Liga Europa. No conjunto de tudo, ou seja, uma época tão recheadas de momento, esta foi uma das melhores épocas da história do Braga, não tenho dúvidas nenhuma."

Sentimento no primeiro golo: "Sinceramente, quando o árbitro apitou o início do jogo, eu senti a minha equipa, nós sentimos a equipa. Senti a equipa agressiva, focada, e senti que seria nosso dia. E tinha que ser até porque estamos no ano do nosso centenário ter um troféu para os adeptos que lamentavelmente não podem estar aqui presentes, mas estão a festejar em casa e é tudo para eles".

Arbitragem do jogo: "Não comentei arbitragem durante toda a época e não vou comentar agora. Já joguei muitas vezes com dez. Joguei com dez na Luz, joguei no Dragão para chegar aqui, custou-nos muito e no final não fiz qualquer tipo de comentário sobre as questões de arbitragem".