Carlos Carvalhal: "Isto é a UEFA, não é o distrital de Braga"

Carlos Carvalhal, treinador do Braga

As palavras do treinador do Braga após o triunfo em Atenas (4-2) e consequente apuramento para os 16 avos de final da Liga Europa.

Vitória, apuramento e dedicatórias: "Deixe-me dar os parabéns aos meus jogadores, que foram uns bravos, têm sido uns campeões num contexto difícil e ciclo de jogos complicado. Quero também dedicar a vitória a alguns membros da estrutura, ao Pinheiro, ao Zé Truques e a mim, que faço anos amanhã. E ao meu tio Joaquim que também fez anos e é um grande bracarense".

Três vitórias e registo atacante: "Temos 12 golos marcados nesta fase da competição, é a UEFA, não é propriamente o distrital de Braga. Fizemos o 2-0, explorámos debilidades, sabíamos que o adversário era perigoso na frente. Parecem-me números ajustados [vitória por 4-2] em função das oportunidades criadas".

Gestão da equipa na última jornada? "Neste momento, vou seguir a linha que traçámos desde o início, que passa por focarmo-nos no Belenenses SAD, que é o jogo mais importante da nossa vida, porque é o próximo. Só depois vem o Zorya, na Liga Europa. Não vamos fugir do que traçámos desde o início, que é entrar em todos os jogos para vencer. Já estamos focados no Belenenses SAD, que é domingo".