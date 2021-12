Carlos Carvalhal: "González pode progredir e Ruiz tem capacidade para fazer mais..."

Treinador do Braga aborda os poucos golos marcados pelos pontas-de-lança espanhóis e admite que não precisa de outro avançado no mercado de janeiro

Taça com mais importância após a saída da Taça da Liga: "A prova não ganha mais importância, porque isso já é inerente à própria competição. Vamos tentar chegar o mais longe possível. Vamos defrontar um adversário difícil, que vencemos bem no jogo do campeonato, e que agora, em sua casa, estará mais atento ao Braga. O Vizela é uma equipa bem orientada, que gosta de olhar nos olhos dos adversários."

Vizela diferente: "As duas equipas tiraram notas do primeiro jogo. Somos fiéis à nossa filosofia de jogo, tal como o Vizela. Adivinha-se um bom jogo, no qual a nossa equipa não irá fazer alterações relativamente à forma de jogar, isto salvo algum apontamento estratégico."

Prova de confiança a Tiago Sá: "A prova de confiança não é necessária. Todos os jogadores têm a nossa confiança, sem exceções. Vamos escolher os que estão em melhores condições para avançar. Tivemos uma densidade competitiva muito grande nos últimos tempos e temos de ter atenção a isso. Um ou outro jogador suscita precaução, num cenário que poderá ser perigoso para lesões."

Abel Ruiz e Mario González com falta de golos: "É mais um problema de confiança. Não estão na melhor fase e cabe-nos proporcionar-lhes o máximo de tempo de jogo para que façam golos. Mas o mais importante é a equipa e eles ajudam a equipa. Não me importo quem marca, desde que a equipa ganhe. Os golos serão a consequência do trabalho."

Reforços para o ataque: "Tenho falado como presidente e estamos em sintonia. Não me parece que haja necessidade de ir buscar um avançado. O Mario González pode progredir e o Abel Ruiz tem capacidade para fazer mais do que aquilo que tem feito. Há muito sumo para espremer"

Disponibilidade de Vitinha: "Neste momento as possibilidades de jogar são 51 para 49 por cento. É uma lesão na clavícula, muito dolorosa. Hoje tem menos dores do que ontem e vamos ter que esperar por amanhã. Se o jogo fosse hoje, não jogaria."