Carlos Carvalhal garante: "Vamos com tudo para a Madeira, com a pica toda"

Declarações do treinador do Braga na antevisão ao jogo com o Nacional, da ronda 21 da Liga NOS.

Confiança: "Estamos confiantes e, ao mesmo tempo, realistas. Percebemos que temos pela frente um jogo difícil. É sempre uma dificuldade jogar no campo do Nacional. É uma equipa muito bem organizada e orientada. Vão tentar ganhar, mas do outro lado estará um Braga confiante, motivado e cem por cento disponível para o jogo. Podem contar com isso. O nosso grande objetivo é tentar trazer os três pontos da Madeira."

Diferenças do jogo da primeira volta com o Nacional: "Desta vez não teremos o David Carmo, o Iuri Medeiros, o Paulinho, o Castro, o Bruno Viana. Há muitas diferenças no onze inicial. Na qualidade, em termos coletivos, na ideia de jogo, na vontade de ganhar e na atitude, há uma equipa que vai que estar à altura das responsabilidades, com muita competência, com gente a querer fazer bem as coisas."

Energia: "Nesse sentido, espera-se uma exibição idêntica. Fizemos um grande jogo com o Nacional. Ganhámos 2-1, mas foi um jogo muito bem conseguido da nossa parte. É essa a minha expectativa: que possamos fazer outra vez um jogo muito bem conseguido, com muita energia e criatividade e, acima de tudo, com muito espírito guerreiro. É que ninguém consegue discutir os três pontos no estádio do Nacional se não tiver um espírito agonístico muito forte e competente."

Vulnerabilidades: "As dificuldades são sempre inerentes ao adversário. O Nacional tem muita competência e é uma equipa muito bem orientada. O seu treinador [Luís Freire] tem feito um trabalho espetacular, sempre em ascensão, mas contamos, acima de tudo, connosco para conseguir superar as dificuldades. O Nacional, para além do seu coletivo forte, tem como pontos fortes jogadores com capacidade para desequilibrar um jogo e também tem vulnerabilidades, como as outras equipas. Vamos à procura dessas vulnerabilidades e tentar esconder os pontos fortes do adversário. Vamos com tudo para a Madeira, com a pica toda."