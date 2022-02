Carlos Carvalhal: "Ficar em Braga ou regressar a Inglaterra deixar-me-á feliz"

Em entrevista à "Sky Sports", de Inglaterra, treinador do Braga falou sobre o projeto no Minho e as expectativas de carreira a curto prazo.

Sobre o trabalho no Braga: "Em 2020/21 fizemos uma das melhores épocas da história do Braga, com presenças em três finais e a conquista da Taça de Portugal. Face a este desempenho foi normal a venda de jogadores, também porque o clube precisava de dinheiro. E ainda estamos a vender jogadores. Esta época tivemos que reconstruir a equipa e apostámos muito na formação. Ao todo lançámos 12 jogadores da academia."

Preparação da equipa: "Com a questão do covid, que já nos retirou 12 jogadores, estamos a preparar a equipa dia a dia. Ainda agora, enquanto estávamos a falar, recebi uma mensagem do médico a informar-me que havia um caso suspeito no plantel. Estas coisas mudam a preparação rapidamente."

Talento do Braga: "Penso que muitos clubes ingleses estão atentos à nossa equipa. Quanto temos uma equipa jovem, com muitos jogadores novos, os clubes em Inglaterra reparam muito nisso. Tenho a certeza que gostam de muitos jovens que temos na equipa."

Diferença para os três grandes: "Os clubes grandes compram-nos jogadores, por isso o nosso trabalho é muito complicado. Há uma diferença muito grande para esses clubes e estamos a tentar fazer o melhor. Desde que cheguei não investimos, estamos sempre a vender jogadores."

Ricardo Horta: "Comparo o Ricardo Horta ao Diogo Jota, do Liverpool. É o mesmo tipo de jogador, porque marca golos, trabalha para a equipa e luta pelo coletivo. É muito bom jogador. Também vi que alguns clubes ingleses estão atentos ao Moura. O Vitinha, com 20 anos, é uma surpresa, marca muitos golos."

Carreira: "Estou muito contente com a equipa. Termino contrato com o Braga no fim da temporada e tive propostas para ir para o Brasil, mas resolvi ficar, porque quero terminar a época. Vamos ver o que acontece no fim da época, mas de certeza que iremos para um bom projeto, para apresentarmos bom futebol. Ficar em Braga ou regressar a Inglaterra será algo que me deixará feliz certamente."