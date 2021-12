Carlos Carvalhal faz um balanço de 2021: "Estamos marcados na história do clube"

Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Braga, após a vitória na visita ao Arouca (0-6), esta quinta-feira, em jogo a contar para a 16.ª jornada da Liga Bwin.

Aposta nos jovens: "Num espaço de um ano e meio creio que 11 jogadores da formação já entraram. Hoje um com 17 anos, que foi o Falé, o Roger com 16, depois vários jogadores que também da formação que têm sido apostas regulares, casos do Bruno Rodrigues, Vitinha, Moura, que se estabeleceram na equipa. Temos dado janelas desde o ano passado, não é de agora. Creio que terminámos o ano com sete jogadores estreantes. Foi um ano muito produtivo para o Braga, com um plantel muito equilibrado, com jogadores muito experientes e nós fomos a top nas competições todas. Foi muito difícil dar oportunidades aos jovens jogadores, mas mesmo assim creio que estreámos seis ou sete no ano passado, mas em termos de continuidade foi mais para o Moura que depois se lesionou e o Bruno Rodrigues jogou algumas vezes, assim como Vitinha. Este ano esses jogadores já têm mais tempo connosco, são de perfil sénior, e a outros temos dado palco. A nossa missão é dar palco e depois eles têm que agarrar a oportunidade. Estamos satisfeitos com os meninos, ainda hoje chegaram sete jogadores da formação na equipa do Braga."

Formação: "Só para dizer que isto não é uma situação nova. Creio que se for feito um estudo um pouco mais exaustivo verificar-se-á que isto vem desde o ano passado. E essas janelas de oportunidades são diferentes No início do ano deveríamos ter falado mais sobre isso, deveríamos ter falado mais para os adeptos, para a imprensa, que realmente uma das coisas pedidas pelo presidente António Salvador quando me contactou foram tentar ganhar títulos, ganhar o máximo de jogos a jogar bem, tentar criar mais valias para que o Braga fosse sustentável através das vendas de jogadores que tem e a aposta na formação era uma fator importante também."

Apostas: "O Braga tem apostado muito nas infraestruturas, muito nos jovens jogadores e nós temos cumprido na integra tudo o que nos foi pedido. Já vencemos título, aliás o ano de 2021 foi absolutamente fantástico e só poderia ter terminado assim. Este ano chegámos a três finais consecutivas pela primeira vez na história, vencemos um dos troféus mais importante da sua história, que é a Taça de Portugal, chegámos à final da Taça da Liga também, vendemos jogadores criando mais-valias e eu, minha equipa técnica e jogadores sabemos que estamos na história do clube, marcados positivamente com esta passagem, mas nós também queremos ser lembrados no futuro por sermos a equipa técnica que mais jovens lançou no Braga, queremos deixar essa marca."

Resposta dos jogadores após eliminação na Taça de Portugal: "A resposta foi coletiva, não só dos miúdos. Toda a equipa reagiu muito bem. Com o Vizela estávamos a jogar com dez, depois com nove e tivemos uma atitude fantástica. E hoje pedi para darem sequência ao que fizeram a partir da segunda parte quando estávamos a jogar com dez e parecia que estávamos a jogar com 11. O desafio hoje era jogarmos com 11 parecendo que estávamos a jogar com 12. E a equipa respondeu bem. Se me perguntarem se eu estava à espera desta situação por exemplo do Falé... Conheço bem o jogador, fez dois particulares connosco, e esteve muito bem. Ficámos de olho nele. A vantagem do Falé é que a equipa sub-23 joga num sistema muito parecido com o nosso e na ausência do Ricardo Horta nós não tivemos dúvida nenhuma de chamarmos o Falé."