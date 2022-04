Carlos Carvalhal: "A arbitragem teve uma influência muito grande no jogo"

Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Braga, após a derrota por 3-1 no terreno do Rangers. Os arsenalistas foram eliminados da Liga Europa.

Análise ao jogo e comentário à arbitragem: "Foi uma entrada forte do Rangers, não demérito nosso. O Rangers entrou muito forte, já com o Celtic fez igual. E nós estávamos avisados e preparámo-nos para isso. Mas é incontrolável. Eles fizeram um golo logo no primeiro minuto, depois há outro anulado pouco depois. Tivemos muita dificuldade para suster o adversário. Depois, estabilizámos, tivemos mais bola, e tirámos intensidade ao Rangers. A equipa sofre um golo no primeiro minuto, depois há um penálti que... ok. Mas o vermelho é completamente fora de questão. Depois, ficámos reduzidos a dez homens e a perder 2-0. Ainda assim, agarrámo-nos ao jogo, acreditámos que o nosso momento ia chegar. E tivemos a felicidade de marcar quase no fim do jogo. No prolongamento continuamos na mesma senda, mas depois eles fazem o 3-1 e ficamos reduzidos a nove elementos. Com nove é muito difícil estender a equipa. Mas continuámos a procurar o golo. Há um lance sobre o Ricardo Horta em que o árbitro tem de marcar penálti. Tem de expulsar o Roofe com segundo amarelo, mas não expulsou. A arbitragem teve uma influência muito grande no jogo."

Orgulho e desilusão: "Resumo de tudo: os jogadores foram bravos, fomos equipa, estivemos sempre dentro do jogo. Fizemos uma Liga Europa brilhante, o terceiro melhor registo na história do clube. Demos muitos pontos a Portugal também. Estou muito orgulhoso da equipa e dos jogadores. E estamos muito tristes, porque queríamos as meias-finais."