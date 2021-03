Carlos Carvalhal: "Estreia de Ivo Vieira? Não vamos ser surpreendidos..."

Treinador do Braga diz que conhece bem a forma de jogar das equipas de Ivo Vieira e antevê dificuldades.

O Braga vai defender o segundo lugar em Famalicão, esta segunda-feira, num jogo que marca a estreia de Ivo Vieira à frente da equipa que está em último lugar da Liga NOS. Carlos Carvalhal admite que a troca de treinador do adversário traz mais imprevisibilidade ao jogo, embora se mostre confiante que o Braga vai ultrapassar as dificuldades.

"Famalicão com Ivo Vieira? O nosso desconhecimento não é total, porque conhecemos as ideias e a personalidade do treinador e foi com essa base que preparámos o jogo. Não vamos ser surpreendidos. Creio que também não vamos surpreender, porque, acima de tudo, o que queremos é estar fortes no jogo, com uma ambição muito grande. Queremos fazer um jogo coletivamente muito competente, como temos feito, e lutar pelos três pontos, tal como prometemos aos nossos adeptos desde o início da época", afirmou o treinador, em declarações aos meios do clube. "Sabemos que as equipas que estão em baixo estão a lutar pela vida e são adversários muito incómodos. Temos de ir com tudo e mais qualquer coisa", juntou.

Sem perder no campeonato há dois meses, desde a deslocação a Paços de Ferreira, Carlos Carvalhal promete empenho máximo em Famalicão. "Precisamos de mais qualquer coisa para vencer o jogo. Sabemos quais são as dificuldades inerentes ao jogo. Estamos bem preparados, temos uma ideia daquilo que é o plantel do Famalicão e da ideia de jogo bem vincada do treinador. Vamos estar ao nível do jogo. Sabemos que somos um adversário muito incómodo e é isso que vamos procurar ser, incómodos e ambiciosos".