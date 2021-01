Carlos Carvalhal: "Estamos em pé de desigualdade..."

Treinador do Braga admite que o pouco tempo de descanso da equipa dá vantagem ao Gil Vicente em termos físicos.

O Braga defronta esta terça-feira o Gil Vicente 72 horas depois da final da Taça da Liga, cenário que Carlos Carvalhal não considera ideal, embora não o queira utilizar como desculpa para se algo não correr como o planeado.

"Não temos outro caminho que não seja o de mudar o chip. Além de o Braga ter uma densidade competitiva muito grande, joga contra adversários que têm mais tempo de preparação do que nós. É uma empreitada difícil. Sem qualquer tipo de desculpa, vamos entrar para ganhar", apontou, certo de que o Gil Vicente gozará da vantagem de estar mais fresco. "Isso parece-me óbvio. Vamos ser claros, estes são fatores de desigualdade. Se todas as equipas estivessem em pé de igualdade, a jogar de três em três dias... Assim, é claro que há desigualdade. Jogaremos sempre em pé de desigualdade, porque até março iremos ter jogos a cada três dias, mas dentro do campo vamos à luta. Vamos com tudo para vencer o Gil Vicente".

Nesta altura, o Paços de Ferreira está à frente do Braga e o Vitória está com menos um ponto, uma situação que não preocupa o treinador. "Não tenho tempo para pensar nisso, só em escolher o melhor onze. Não tenho tempo para pensar em mais nada".

O treinador do Braga aproveitou ainda a conferência de lançamento do jogo do Gil Vicente para colocar um ponto final na análise à Taça da Liga, tanto mais que não o fizera em Leiria, dado que a expulsão no decorrer do jogo impediu-o de comparecer na sala de Imprensa.

"Estando a equipa em todas as frentes, numa delas foi até à final e revelou um comportamento muito bom. Saímos valorizados, fomos finalistas e vencemos o Benfica na meia-final. E, com menos um dia de recuperação, conseguimos estar bem na segunda parte do jogo com o Sporting, porque na primeira não foi possível jogar futebol devido à chuva. Quero elogiar fortemente os meus jogadores, que tiveram atitude e mostraram qualidade. Há um sentimento de orgulho muito grande", rematou Carvalhal.