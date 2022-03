Carlos Carvalhal: "Espero que esta vitória seja valorizada como merece"

Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Braga, após o triunfo caseiro por 2-0 sobre o Mónaco, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.

Análise: "Espero que esta vitória seja valorizada como merece. O Mónaco tem excelentes jogadores. Entrámos muito bem no jogo, acho que os surpreendemos um pouco. Marcámos logo um golo, podíamos ter marcado quatro ou cinco vezes na primeira parte, mas não conseguimos. Na segunda parte o Mónaco reagiu, tem excelentes jogadores, bom futebol, mas aproveitámos algumas debilidades que têm. Conseguimos suster o jogo. As substituições visaram garantir atrás e dar frescura na frente para buscar o segundo golo. O Mónaco teve duas boas oportunidades. Fizemos jogo como tínhamos de fazer, com segurança, para procurar o golo. Estão 90 minutos passados, nada ganho. É um adversário com muita qualidade, atira-se muito para a frente. O jogo lá vai com certeza ter outra história, mas estamos bem colocados [para passar]."

Elogios ao Mónaco e aos jogadores do Braga: "O Gelson é um craque, excelente jogador, o brasileiro também, o médio centro é dos melhores em França, estão recheados de grandes jogadores. Os laterais brasileiros também são fortíssimos. Eu tenho de pôr do outro lado. Os meus meninos, juntamente com malta mais experiente, viveram hoje uma noite de glória. Espero que seja valorizado o que foi feito hoje. Com os meios que temos disponíveis, ambição, determinação, irreverência da malta nova juntamente com a experiência, temos um grande grupo, só assim conseguimos fazer estas coisas e alimentar a esperança de passar aos quartos de final."

