Carlos Carvalhal: "Entradas? Só na nossa quinta, de um lote para outro"

Declarações do treinador do Braga na antevisão ao jogo com o Moreirense, que tem início às 18h00 de domingo.

Jogo com o Moreirense: "É um jogo difícil. O Moreirense empatou na Luz há pouco tempo e foi ganhar a Vizela. É uma equipa com competência, transita bem. Teremos que respeitar muito o adversário. São perigosos. Depois, com paciência e a ajuda dos nossos adeptos, tentaremos destruir a estrutura defensiva do Moreirense, que é muito organizada. A equipa vai muito positiva para o jogo, com o intuito de conquistar os três pontos".

Reflexo da vitória em Alvalade: "Ajuda sempre. As vitórias ajudam a fazer crescer os jogadores. Temos apostado em jovens jogadores, metendo-os num contexto nada fácil. Não estamos a utilizá-los quando vencemos por 3-0, estão a jogar para ganhar. As vitórias dão mais alento e confiança. E ainda por cima ganhámos ao campeão nacional, que ainda não havia perdido em casa nesta época. É um bom reforço para nós. Nem é desculpa isto, mas, no mínimo, pelo menos 11 jogadores foram infetados pela covid-19, para além de lesões de jogadores importantes. Não tem sido fácil estabilizar a equipa, isso obriga-nos a criar rotinas diferentes. A última ala esquerda, por exemplo foi constituída pelo Moura e Galeno. Há um conjunto de coisas que carecem de tempo. Estamos apostados em preparar o futuro com jovens".

Castro é fundamental? "Não gostaria de individualizar, mas, quando está presente, sobe a intensidade da equipa pela energia que transmite. Ajuda muito, não só pela habilidade, mas também pela intensidade. A equipa sobe exponencialmente com ele".

O que mudou no Moreirense com Sá Pinto no comando: "É um amigo, temos um excelente relacionamento. Trabalhámos juntos no Sporting e ficámos amigos. Encontrou uma fórmula para a equipa e teve o mérito de vencer logo no primeiro jogo, frente ao Vizela, e depois de empatar na Luz. Perdeu o último jogo, mas acredito que vão estabilizar".

Saídas ou entradas em janeiro: "Para o Braga, como para qualquer clube do mundo, as saídas são sempre uma possibilidade. Entradas? Só na nossa quinta, de um lote para outro. Não temos falado disso. Se sair alguém... será compensado com a prata da casa".

Gorby: "Qualquer jogador do Braga é um potencial titular. Estreou-se a titular na Taça de Portugal e fez o golo em Alvalade, que teve um impacto mediático normal. Mais cedo do que ele entrou o Rodrigo Gomes, que, com 17 anos, podia ter feito um golo um ou dois minutos antes. Temos que lidar com esta situação. Aconteceu o mesmo com o Roger e o Vitinha. O mais importante para mim é que temos vindo a apostar, de forma intermitente e cautelosa, nos jovens, como são os casos de Vitinha, Moura, Rodrigo Gomes e Hernâni, entre outros. A ideia é dar-lhes tempo de jogo e responsabilidade, sabendo que eles têm percursos a cumprir para se imporem. Se calhar, na próxima época, esses jogadores intermitentes poderão já estar preparados para jogar mais regularmente. Não há nenhuma equipa do mundo suportada pela juventude, depende sempre de jogadores mais experientes. Essa é a melhor fórmula. Quando esses jogadores jovens ganharem experiência, poderão tornar-se na espinha dorsal do Braga".