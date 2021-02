Carlos Carvalhal e o Portimonense: "Adversário com argumentos para discutir o jogo"

Treinador do Braga projetou, esta terça-feira, a receção ao Portimonense, em jogo da 17.ª jornada da I Liga. Técnico destacou o pendor atacante do rival e apontou à terceira vitória seguida na prova

Portimonense: "As equipas do Paulo Sérgio têm uma propensão ofensiva significativa, praticam um futebol positivo. É algo que me agrada, é bom saber que vamos encontrar uma equipa que vai querer discutir o jogo. Isso será bom para o espetáculo. Por outro lado, será perigoso para o Braga defrontar um adversário com argumentos para discutir o jogo. Respeitamos muito o Portimonense, como todos os outros adversários, temos noção da valia da equipa, da organização e do treinador, mas entrar em campo em busca dos três pontos, desde o primeiro minuto. É esse o nosso grande objetivo".

Agressividade: "Tentamos sempre entrar em jogo da mesma forma. Por vezes, conseguimos ter um bom comportamento logo no início; noutras ocasiões, deparamo-nos com adversários de valor e que conseguem evitar a nossa pressão. Essa forma de jogar, agressiva no bom sentido, é um padrão desde o início. A isso o Braga consegue ainda juntar qualidade de jogo assinalável e com uma identidade muito vincada".