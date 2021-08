Carlos Carvalhal e o mercado: "António Salvador pode estar com o telefone ligado"

Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Braga, depois do empate sem golos na receção ao Vitória de Guimarães, partida da quarta jornada da Liga Bwin

A pouco mais de dois dias do ponto final no mercado de transferências, que em Portugal e na esmagadora maioria dos países europeus, encerra a 31 de agosto, Carlos Carvalhal mostra-se tranquilo com o que pode acontecer no plantel do Braga.

Questionado se iira pedir a António Salvador, presidente do Braga, para desligar o telemóvel nos próximos dias, o treinador respondeu: " "Não. Pode estar com o telefone ligado, estou preparado".

"Nunca me lamentei de nada, já aconteceu tanta coisa. Com os jogadores que tiver à minha disposição iremos à luta, a fazer o que fiz hoje, a fazer para vencer o jogo. Com o jogador A, B ou C será o Braga que entrará em campo", finalizou.