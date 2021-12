Carlos Carvalhal e o Estrela Vermelha: "Não tenho certeza se recuperam para quinta-feira"

Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Braga, a projetar o jogo decisivo com o Estrela Vermelha, na próxima quinta-feira, em jogo a contar pela 6.ª jornada do Grupo F da Liga Europa.

Recuperação: "Vamos ver. Tivemos realmente alguns problemas ali no meio campo [na vitória com o Estoril]. O Castro estava impossibilitado, o Al Musrati também, o Galeno também, o Tormena também... Vamos ver se os jogadores se recuperam. Não tenho certeza se algum ou todos se recuperam para quinta-feira. Vamos aguardar."

Decisão: "Uma equipa de futebol é composta por 11 elementos, jogam uns, jogam outros, a ideia está lá. A matriz do jogo está lá. .A semana passada também fizemos um excelente jogo com algumas ausências. Defensivamente a equipa cumpre, transita muito bem ofensivamente, transita espetacularmente em termos defensivos. As bolas paradas estão identificados, jogue quem jogar vamos ter 11 jogadores preparadíssimos para jogar. Lamentamos acima de tudo os jogadores que não estão presentes, mas a partir do momento que não estão presentes temos os jogadores disponíveis e um onze preparado à Braga."