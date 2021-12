Carlos Carvalhal após o Boavista-Braga: "Foi a derrota que mais me custou"

Declarações do treinador do Braga, no final do encontro com o Boavista (5-1), a contar para a Taça da Liga

Jogo: "Um jogo onde cometemos muitos erros. Estivemos irreconhecíveis. Dar os parabéns ao Boavista. Fomos uma sombra. O Boavista foi um justo vencedor."

Pior derrota: "Sim, desde que começámos o nosso percurso, chegámos à final da Taça da Liga, à Taça de Portugal, jogámos Supertaça. Esta é a primeira vez que saímos de uma competição prematuramente. Foi a derrota que mais me custou."

Erros: "Não têm explicação. Procurámos focar-nos no jogo. Falámos nos índices de concentração. Não é possível resistir a erros sucessivos, como nos três golos. Obviamente que o jogo ficou muito difícil."

Reunião de equipa no pós 3-0: "É um sinal de maturidade, a tentar alterar as coisas, mas não foi possível. O Boavista esteve melhor. Temos de fazer uma reflexão. Este não é o Sporting de Braga."

Adeptos: "Compreendo a frustração. Sou o primeiro a estar infeliz. Temos de reagir rapidamente, não temos tempo de fazer luto. Reagir a aparecer bem no domingo."