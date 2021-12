Carlos Carvalhal e a eliminação do Braga da Taça de Portugal: "Sabemos por que perdemos"

Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Braga, após a derrota por 1-0 em Vizela nos oitavos de final da Taça de Portugal e consequente eliminação da prova.

Análise: "Num momento do jogo em que as equipas ainda estavam a olhar uma para a outra há um grande golo. Parabéns ao Vizela pela passagem à próxima fase. Ainda numa fase de estudo mútuo há um golo brilhante. Creio que terá sido a única oportunidade do Vizela na primeira parte. Reagimos bem até ao momento da expulsão. Aí ficámos algo tímidos, sem avançado, tivemos alguma dificuldade em atacar. Na segunda parte foi completamente diferente, com as retificações que fizemos, a equipa entrou com uma atitude fantástica, a querer ganhar. Não se notou o 11 contra 10 e o 11 contra nove. Lembro-me de uma ocasião do André Horta, dois bons remates do Roger... Corremos alguns riscos e o Vizela também podia ter marcado em contra-ataque. Até ao final não conseguimos marcar, mas tivemos oportunidades. De realçar a excelente atitude da equipa na segunda parte. Com esta atitude vamos ganhar muitos jogos esta época de certeza absoluta."

Duas eliminações praticamente consecutivas [Taça da Liga e Taça de Portugal]: "Hoje perdemos um jogo, sabemos porque perdemos e isso é o mais importante. Há que tentar retificar o que correu mal. Tivemos algumas ausências. Viemos privados do Vitinha, do Iuri [Medeiros], Galeno, Sequeira e Castro. O Paulo Oliveira ficou de fora por opção, tal como Al Musrati também não jogou de início. Estavam saturados e cansados, tentámos protegê-los face a possíveis lesões."

Futuro: "O futuro é risonho e vai ser muito melhor, vamos recuperar jogadores e com esta atitude podem contar com o Braga para ganhar muitos jogos esta época."