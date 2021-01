Carlos Carvalhal: "Dizem que o Braga joga muito bem..."

Treinador do Braga espera voltar aos triunfos frente ao Marítimo e mostra-se satisfeito com a impressão que a equipa tem deixado

Sem tempo a perder, o Braga recebe já esta quinta-feira o Marítimo e vai tentar voltar aos triunfos depois da derrota em Alvalade, na última jornada. Carlos Carvalhal antevê dificuldades.

"Não há um jogo fácil. As equipas têm bons jogadores e bons treinadores, como é o caso do Marítimo. Encontrou o caminho nos últimos jogos, tem conseguido resultados e estou à espera de um jogo difícil, frente a uma equipa boa e muito bem orientada", apontou o treinador, certo de que o Braga vai apresentar-se "muito focado e com muita vontade de vencer o jogo".

A equipa bracarense continua com um calendário muito apertado, mas a dar uma boa resposta em todas as frentes, de acordo com Carvalhal. "Fico satisfeito pelo registo e pela qualidade de jogo que é evidenciada pela maior parte das pessoas, que dizem que o Braga joga muito bem e que é das melhores equipas a jogar na I Liga. Estamos a trabalhar para que aconteçam vitórias e para que haja também o lado qualitativo, da valorização dos jogadores. Estamos bem posicionados em diversas frentes."

Sobre as ausências com que se debate, não havendo ainda a informação se o quarteto de jogadores (Bruno Viana, David Carmo, Tormena e Castro) atingido pela covid-19 pode estar disponível, o treinador prefere destacar que o quadro favorece o aparecimento de outros atletas. "Eu não lamento ausências. É com os jogadores que estão disponíveis que temos de ganhar jogos. Vamos entrar em mais um ciclo de jogos terrível, com um grupo pequeno e em que temos vindo a recrutar jogadores na equipa B e nos sub-23; o mesmo vai acontecer amanhã. A equipa está solida e isso é muito importante para conseguir ganhar."