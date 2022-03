Carlos Carvalhal diz que Braga foi infeliz, mas que há "muito campeonato ainda"

Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Braga, à SportTV após a derrota por 1-0 na receção ao Gil Vicente, na 26.ª jornada da Liga Bwin.

Análise ao jogo: "Parabéns ao Gil Vicente e uma palavra aos meus jogadores. Depois de um jogo europeu, foram espetaculares num jogo de intensidade alta. Até parece que não jogámos na quinta-feira. Entrámos muito bem no jogo e a tónica do jogo foi sempre de superioridade do Braga. Ambas as equipas tiveram oportunidades de golo, mas nós dobrámos as oportunidades do Gil. Chegámos ao final com frustração, devíamos ter ganho. Mas tenho de valorizar o Gil Vicente. É muito difícil criar-lhes oportunidades de golos e nós conseguimos, criámos várias e claríssimas. O lado negativo é a derrota, o positivo é o plano exibicional, a personalidade da equipa. Merecíamos os três pontos. Há muito campeonato ainda."

Marcas para o jogo da Liga Europa: "Não vai deixar marca nenhuma. Já dei os parabéns aos jogadores pela entrega. Agora vamos ter uns dias e vamos estar bem, numa competição diferente. Este resultado não vai incomodar absolutamente nada. Mas vai ser extremamente difícil contra o Mónaco, temos de estar no nosso melhor. Hoje tivemos alguma infelicidade, mas a jogar assim vamos ter mais felicidade, de certeza absoluta."