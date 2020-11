Carlos Carvalhal dá garantia sobre jogo com o Leicester: "Já disse e repito..."

Treinador do Braga considera que a equipa vai ter de fazer mais do que em Inglaterra para vencer o Leicester e acredita numa resposta boa

O Braga vai tentar chegar novamente à liderança do Grupo G da Liga Europa mas para isso acontecer terá de vencer o Leicester, esta quinta-feira, um adversário que Carlos Carvalhal considera muito forte.

"Acho que vai ser um jogo com as mesmas características do primeiro. Analisámos o que fizemos em Inglaterra e penso que vamos dar uma resposta boa. Já antecipámos o que pode acontecer amanhã, num jogo entre equipas que têm sistemas idênticos. Temos que fazer melhor do que no primeiro jogo e estamos apostados em fazê-lo. Já disse e repito, temos cem por cento de respeito e zero por cento de receio. Se vencermos será um feito grande, contra uma equipa que há pouco tempo estava no primeiro lugar da Premier League. Queremos deixar marca neste clube e por isso temos que abordar estes jogos de forma positiva", analisa o treinador do Braga.

O Braga vem de um jogo da Taça de Portugal com o Trofense e Carlos Carvalhal acha que isso não acarreta qualquer problema em termos de intensidade. "Negativo seria entrar de rompante a competir. Aliás, o jogo com o Trofense foi muito intenso e ao intervalo já havia um caso de um jogador que bateu o recorde de corrida".

Com seis pontos conquistados em três jogos, Carvalhal fala de um percurso bom na Liga Europa e que poderá tornar-se "espetacular se a equipa chegar aos nove pontos" no duelo com os ingleses.