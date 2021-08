Carlos Carvalhal comenta situação de Fransérgio e fala em equipa "a crescer"

Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Braga, após a derrota diante do Sporting (1-2), no Estádio Municipal de Braga, a contar para a 2.ª jornada da Liga Bwin.

Análise do jogo: "Antes de mais, parabéns ao Sporting, que acho que fez muito para ganhar e nós fizemos muito também para ganhar. As duas equipas tentaram Depois há situações do próprio jogo. O jogo foi muito equilibrado na primeira parte, poderíamos ter marcado antes. O Sporting acaba por ser altamente eficaz na forma como consegue o golo. Foi um jogo muito equilibrado, repartido, muito ao meio campo. Nós fizemos uma primeira parte boa. Há ali um período que não fizemos aquilo o que teríamos que fazer, que foi no início da segunda parte, em que a nossa defesa baixou em demasia, abriu algum espaço entre a defesa e o meio de campo e isso foi fatal para o Sporting conseguir o segundo golo e perdemos ali um bocadinho, digamos, aquilo que tínhamos nessa primeira parte. A partir daí, a partir do golo, o Sporting recuou, é verdade, mas grandes defesas do guarda redes do Sporting, criamos oportunidades, conseguimos fazer o 2-1, pena foi que o 2-1 viesse já um pouco tarde, mas mesmo assim fomos até o final dos 97 minutos à procura do resultado com a massa associativa do Braga a ser simplesmente fantástica desde o primeiro minuto até ao último. Tiveram um comportamento espetacular em ajudar a equipa. Foi o resultado do jogo para mim, foi isto que aconteceu."

Estratégia: "Jogamos sempre com três [avançados], que são quatro com o Galeno no corredor esquerdo, que está sempre aberto."

Arriscar: "Foram jogadores frescos que entraram. Jogadores que têm conteúdo, como é o caso do Iuri no último passe, do Mário que desgasta muito às defesas, depois o André entrou muito bem também, portanto tudo isso acabou por contribuir para encostássemos o Sporting atrás no final. Creio que criamos oportunidade suficientes para sair daqui mais felizes do que aconteceu. Estamos em crescente, estamos em início da época, fizemos hoje um jogo melhor do que foi na Supertaça. Demos um passo em frente também relativamente ao jogo com o Marítimo. Foi um jogo com intensidade muito alta. Estamos a crescer. No ano passado, a essa altura, tínhamos zero pontos, é uma realidade, e nesta altura agora temos três e acho que podem contar com o Braga para discutir os jogos todos".

Horta e outras ausências: "Castro estava para jogar... Perdemos o Horta ontem um dia antes do jogo. São situações para além dos que já estão de fora, temos também algumas ausências, que não são poucas. Vamos tentar recuperá-los. Nós temos vindo a recuperar jogadores. O Iuri veio de um afastamento prolongado e vai readquirir o seu melhor, toda esta gente vai fazer cada vez melhor."

Fransérgio deixou relvado em lágrimas, pode estar a caminho do Bordéus: "Há negociações, ele disse que sim. Mas são negociações, não é efetividade. Se o jogador realmente sair, nós só temos que desejar as felicidades, mas neste momento é jogador do Braga e sinceramente estou a contar com ele para o jogo da próxima sexta-feira com o Moreirense. São negociações e as negociações a gente nunca sabe se elas se encerram no minuto seguinte ou daqui a duas semanas. Vamos continuar o nosso trabalho e os jogadores que estão connosco estão disponíveis. Se entendermos que podem ajudar a equipa, como foi o caso, avançam."