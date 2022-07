Carlos Carvalhal: "Braga? Custa-me encontrar algo que ficou por fazer"

Carlos Carvalhal, antigo treinador do Braga

Declarações de Carlos Carvalhal na partida para os Emirados Árabes Unidos.

Carlos Carvalhal partiu esta segunda-feira para o novo desafio nos Emirados Árabes Unidos, onde irá comandar o Al Wahda. Em declarações aos jornalistas, no aeroporto, o antigo treinador do Braga afirmou não ter ficado nada por fazer no emblema minhoto.

"Tudo o que nos foi pedido, cumprimos na íntegra. Praticar bom futebol. Valorizar jogadores. Valorizar os ativos para que possam ser vendidos. No primeiro ano foram vendidos o Fransérgio, o Paulinho, o [Ricardo] Esgaio, o Fábio Martins. E acho que este ano a valorização dos jogadores ainda é muito maior agora", começou por dizer.

"Lutar por títulos [era um dos objetivos], fomos a três finais, vencemos a Taça de Portugal. Aposta na formação, creio que foram 17 miúdos que se estrearam na equipa principal. Conseguimos os objetivos mínimos do Braga que é sempre entrar na Liga Europa. Fizemos uma Liga Europa no segundo ano absolutamente fantástica. Custa-me encontrar algo que ficou por fazer", concluiu sobre o tema.