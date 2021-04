Carlos Carvalhal: "Benfica? O nosso adversário direto é o Belenenses"

Declarações de Carlos Carvalhal na antevisão ao jogo entre Braga e Belenenses, domingo, às 17h30.

Belenenses: "As equipas de cima têm objetivos concretos, enquanto as outras, do meio para baixo, correm o risco de descer de divisão e, por isso, tornam sempre qualquer jogo difícil. A Liga está muito competitiva em termos de necessidade de pontos e esta equipa do Belenenses tem um sistema bem definido, muito marcado. Estrutura-se numa linha de cinco, que defende muito bem e sofre poucos golos. E é muito mais do que isso, mas vai encontrar um Braga também muito difícil, a atravessar um momento muito positivo na sua história e que vem de uma vitória moralizadora, num terreno difícil, e que tem uma vontade muito grande de conquistar os três pontos."

Tempo para preparar a equipa: "Nunca sabemos se esta vai ser a melhor fase do Braga. Se me perguntarem se neste momento a competitividade interna é uma realidade mais vincada do que há duas semanas, eu direi que sim. Esta semana conseguimos reforçar a equipa B e os sub-23 com vários elementos. É sintoma de que a maior parte dos jogadores já estão disponíveis e por isso a competitividade interna é maior. Acreditamos que a qualidade será maior, apesar de termos tido lesões importantes. No último jogo, por exemplo, não tínhamos Castro, Fransérgio e Sequeira, isto já para não falar do Iuri Medeiros, David Carmo e Francisco Moura. Tivemos de recorrer a miúdos dos sub-23 e da equipa B, mas sentimos que nesta altura estamos mais fortes e acreditamos que podemos fazer melhor. Nos últimos três jogos, por exemplo, fizemos dois golos de canto. São pormenores importantes os detalhes. Estas pequenas coisas e outras fazem melhorar a equipa. É nos detalhes que muitas vezes se ganham jogos."

Equipa mais desligada nos últimos jogos? "Pelo prisma da qualidade, se calhar já fizemos jogos melhores. O Famalicão, no entanto, está a justificar o que eu disse no fim de empatarmos lá e em Faro fizemos um grande resultado contra um equipa difícil a jogar no seu terreno. É claro que podíamos fazer melhor em termos qualitativos aqui e ali, mas fizemos quatro golos nos últimos três jogos. Em Famalicão foi o que foi, frente ao Benfica ficámos reduzidos a dez unidades muito cedo. Agora só pensamos em ganhar a jogar bem."

Benfica e um lugar na Champions: "O nosso adversário direto é o Belenenses. Só estamos focados nisso, nem olhamos para a classificação. Estamos muito focados nos nossos jogos, considero até que estamos numa esteira espetacular em número de pontos, depois de termos estado muito bem na Liga Europa e na Taça da Liga. Não estamos preocupados com as outras equipas, temos é a noção de que temos pela frente um jogo difícil".

Piazon e Abel Ruiz menos exuberantes em Faro: "Isto é o futebol. Basta fazer uma análise de conteúdo às últimas semanas. O Abel é um jogador de grande qualidade, tinha feito golos e grandes exibições antes de ter ido à seleção (sub-21 de Espanha). E o Piazon também fez grandes jogos e golos logo depois de ter chegado ao clube. Isso não quer dizer que o Gaitán e o Sporar não possam ajudar, mas não acredito que um só jogo reflita um abaixamento de forma. O que importa é que temos vários jogadores disponíveis para jogar início ou para entrarem e ajudarem a equipa. Fiquei satisfeito com o Sporar e o Gaitán , tal como estou satisfeito com os outros. Para mim, o que interessa é que esta semana foi de elevada competitividade interna, reforçando a equipa B e os sub-23, porque agora temos um leque de jogadores mais alargado."