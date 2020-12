Carvalhal e a competitividade: "Até as crianças de seis anos são assim..."

Carlos Carvalhal, treinador do Braga, fez a antevisão ao jogo com o Estoril, dos quartos de final da Taça da Liga.

Eliminatória com o Estoril: "Estamos num momento muito bom em termos coletivos, com uma dinâmica muito boa. Temos vindo a fazer bons jogos, bons resultados. Depois do jogo da Taça, focámo-nos totalmente na partida com o Estoril e adivinha-se mais um jogo difícil. Estamos muito determinados e focados. A equipa respira saúde e está com muita vontade de ganhar. Temos a ambição de entrar na final-four da Taça da Liga e, nesse sentido, este é o jogo mais importante das nossas vidas. A equipa está mais do que preparada para o jogo, tendo um respeito enorme pelo Estoril. E se calhar até foi bom o Estoril ter eliminado o Boavista. Teremos de estar no máximo das nossas capacidades para ultrapassarmos este adversário. Vamos estar a top no jogo. Num curto espaço de tempo, preparámo-nos muito bem e vamos abordá-lo de uma forma muito forte".

Competitividade: "Desde o início da época, senti sempre a equipa competitiva. Fomos incutindo algumas ideias e a equipa tem dado uma resposta absolutamente fantástica. Os jogadores têm sido inexcedíveis ao abordarem cada jogo, para ganhar. Até as crianças de seis anos são assim. Nós somos animais de competição, desde a nossa infância. Esta equipa do Braga é muito competitiva ao abordar cada jogo de forma muito séria. Foi assim no último jogo e agora temos pela frente um adversário com características de I Liga".

Matheus e o prémio de melhor guarda-redes de novembro: "Está de parabéns o Matheus por ser o último bastião, mas está de parabéns toda a organização defensiva da equipa. E neste prémuio englobo aqui também os guarda-redes que lutam por um lugar com ele. O Tiago Sá, por exemplo, esteve exemplar nos últimos dois jogos. Estou muito contente pelo Matheus, porque é um excelente guarda-redes e um dos melhores da nossa liga. Tem um enorme potencial e está a fazer uma época extraordinária. Por um lado, temos um guarda-redes que representa a organização defensiva da equipa; por outro, esta equipa é das mais concretizadoras do campeonato. Encontrámos um equilíbrio entre não sofrer golos e marcá-los, mas há sempre coisas para melhorar".

Marca (37 golos em 17 jogos): "Temos o melhor registo ofensivo desde há 76 anos. É extraordinário, mas já tivemos uma eficácia muito reduzida em alguns jogos. Podíamos ter feito mais golos. Recordo-me por exemplo do jogo com o Santa Clara: tivemos imensas oportunidades e não concretizámos. Agora somos uma equipa mais concretizadora e estou muito satisfeito".