Carlos Carvalhal: "Ninguém no mundo joga de três em três dias, é terrível"

Treinador do Braga considerou "espetacular" o triunfo frente ao Santa Clara e aproveitou para referir a quantidade de jogos que os minhotos têm feito em pouco tempo

Carlos Carvalhal, técnico do Braga, fez questão de realçar o facto de a sua equipa ter feito, na receção ao Santa Clara, nos quartos de final da Taça de Portugal, o quarto jogo em nove dias.

Passagem às meias-finais da Taça de Portugal

"Espetacular é a palavra que me ocorre: o meu grupo, os meus jogadores, têm sido fantásticos. Chegámos às meias-finais da Taça de Portugal, depois de termos sido finalistas da Taça da Liga. É o quarto jogo em nove dias, se não é inédito, vai sê-lo, porque, até março, vamos jogar sempre de três em três dias até à paragem para as seleções, e sempre num contexto de desigualdade para os adversários, que têm mais tempo de recuperação. Foi uma noite espetacular, fizemos um grande jogo diante de um adversário difícil, que vinha de uma vitória moralizadora em Vila do Conde. Estivemos sempre mais perto do 3-0 do que o 2-1, que surge já no final, mas a vitória é inteiramente justa."

Lesão de Paulinho

"Ele veio de uma lesão, entrou com o Benfica na meia-final e jogou o tempo que podia jogar, com o Sporting, na final, fez 45 minutos, e com o Gil Vicente fez 90. Passados três dias, um jogador que esteve parado e regressou há pouco tempo, sabíamos que ia estar em condições para jogar. Dor de cabeça é jogar de três em três dias e ter lesões como Sequeira e o Iuri Medeiros. Queríamos isto, foi da responsabilidade que criámos, mas ninguém no mundo joga de três em três dias, é terrível. É um desafio tremendo, mesmo para mim que, já tenho alguma experiência de campeonatos de intensidade alta, como em Inglaterra e Turquia."

Lesão de Iuri Medeiros

"É traumática, mas nem amanhã se conseguirá saber [a gravidade], a do Sequeira será mais pelo acumulado de jogos, mas não parece ser lesão muito grave, parece de fácil recuperação."

Ausências

"Bruno Viana ficou de fora por opção, o João Novais e o Rolando também não foram convocados e jogaram o último jogo, tem a ver com a gestão dos jogadores."