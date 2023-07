Carlos Carvalhal: "Al Musrati tem mais um patamar a ascender"

ENTREVISTA, PARTE II - As visões sobre muitos atletas valorizados nos anos mais recentes, sendo o líbio um expoente, tal como Galeno, Vitinha ou David Carmo. Carlos Carvalhal analisa as valias na sua visão de jogo a partir de uma introspeção feita antes do Rio Ave. Aborda ainda jogadores transformados, como Nuno Santos, Matheus Reis, Al Musrati e Galeno.

Pode levantar o véu das transformações, a partir do Rio Ave?

-No fundo, foram reposicionamentos. Posso falar do Nuno Santos, recebi-o com indicação interna de que jogava preferencialmente pela direita em 4X3X3 e vinha para dentro para fazer golos. Fizemos proposta para jogar na esquerda, onde joga hoje. Tornou-se um esquerdino com golo, cruzamento, atitude no trabalho e defensivamente melhorou bastante. Veja-se Matheus Reis: atacava muito e defendia mal. Foi-lhe pedido que jogasse numa linha de três como central do lado esquerdo, onde joga. Acrescentou algo à equipa, melhorou muito defensivamente, foi uma transformação brutal. Criaram-se dinâmicas para ele chegar com facilidade ao último terço. O perigo, no Rio Ave, vinha destas incursões. Tínhamos uma variabilidade balizada pelo jogo, pelos espaços e características dos jogadores.

Como tem tentado refrescar o treino?

-Temos como dado adquirido que situações fechadas de treino deixam os jogadores mais tolhidos na criatividade. Perante situações abertas, o jogador adquire respostas do que podemos preconizar para o jogo. O timing de fazer as coisas é decisivo, pertence ao jogador, ele será mais eficaz se colocado em cenários com dificuldades. O jogo não é controlável, é aberto ao caos. É preciso determinismo, agir em conformidade com o que o treinador apresentou. É induzir o jogador a ir e não obrigar a fazer. A ideia é não bloquearem, olharem uns para os outros e não perderem a posição.