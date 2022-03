Carlos Carvalhal abre a porta de saída do Braga: "Serei um treinador livre"

Em entrevista ao jornal turco "Fanatik", o treinador referiu que será livre no fim da época e que tem recebido convites de clubes europeus

A três meses de terminar o contrato com o Braga, e sem notícias sobre a renovação, Carlos Carvalhal assumiu, pela primeira vez, a provável saída do emblema minhoto no fim da temporada.

Em entrevista ao jornal turco "Fanatik", o treinador não deixou muitas dúvidas sobre o futuro imediato quando foi colocado perante a hipótese de voltar a trabalhar na Turquia, onde já orientou o Besiktas e o Basaksehir.

"O meu contrato com o Braga termina no fim da época. Daqui a dois meses serei um treinador livre. Trabalhei no Besiktas e no Basaksehir. A Turquia é sempre uma opção para mim. Ainda sei algumas palavras em turco e adoro o país. Se houver um bom projeto, gostaria de voltar", admitiu Carlos Carvalhal.

Logo à frente, o treinador deixou mais algumas pistas. "Tenho recebido algumas ofertas de clubes europeus, mas por enquanto estou concentrado no Braga. Vamos ver o que acontece."