Carlos Carvalhal diz que o clube deve ter uma cultura permanente de exigência e de vitórias e espera ver uma reação enérgica da equipa em Barcelos.

Reação da equipa no jogo com o Gil Vicente: "Espero uma reação positiva, entre o compromisso e a ambição. Na primeira parte do último jogo, sendo o futebol um desporto coletivo, a falta de ligação entre os elementos foi um aspeto importante. Isso foi conversado, houve uma reação boa no trabalho e espero que isso se veja no jogo com o Gil Vicente. O adversário é uma equipa bem organizada e que está a salvo da descida. É sempre difícil jogar com o Gil Vicente, mas o Braga está apostada em conseguir os três pontos".

Momento do Braga: "O Braga tem de andar sempre com a mesma pressão, que é a de vencer todos os jogos, abordando-os sempre para ganhar. Há coisas a melhorar. Nas últimas épocas a equipa não terminou muito bem os campeonatos, é algo cultural que tem de ser ultrapassado. Temos de mudar isto. Assumimos que há uma quebra no rendimento, mas estes são os mesmos jogadores, que já fizeram grandes jogos. Temos de tirar conclusões. É uma questão de cultura de exigência, passa por aí. Tem de haver uma motivação de defender o Braga".

Razões para a quebra de rendimento: "É tudo mental. Não temos problemas de cariz físico. Como é possível a equipa ter uma atitude positiva sem fazer um grande jogo? Como é possível fazer com o Boavista uma dos melhores exibições da época e depois cair tão rapidamente? Tem tudo a ver com o foco, com o mudar de mentalidades e com a cultura de exigência. O Braga tem de ter essa cultura. No jogo com o Rio Ave houve uma atitude fortíssima, por isso não fiquei defraudado com o empate. Essa atitude tem de estar sempre presente. É hora de reverter a situação, de ter foco e ambição, porque o Braga ainda vai a tempo de escrever a página mais brilhante da sua história".