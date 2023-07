"Candidatos? Temos de por as coisas muito claras, contextualizar a nossa realidade"

Declarações de Artur Jorge, treinador do Braga, após o empate contra a Roma (1-1) em amigável de pré-temporada

Sobre o jogo: "Foi um jogo bem disputado tendo em conta ser início de preparação. Tentámos fazer um jogo competitivo, ser competentes, fizemos o expectável para esta altura."

Como está a equipa? "Sinto a equipa bem, estamos a evoluir para chegar onde queremos. A equipa dá resposta fisicamente e ao que queremos assimilar."

Objetivos da época: "Temos de por as coisas muito claras, contextualizar a nossa realidade e ter em conta as nossas expectativas. Queremos um Braga a querer mais. Também quero ser campeão, mas não faz com que tenhamos de ser candidatos. Há um ano superámos todos os registos do Braga, com uma final da Taça, e queremos mais. Isso é evoluir, mas temos as expectativas bem controladas. Não adianta tirar as coisas do contexto. Importa saber em que caminho estamos, qual o nosso percurso, e eu sei. Vamos ser equipa sem medo que quer ganhar os jogos todos. É trabalhar mais para ser melhores."

Pés assentes no chão? "Toda a gente quer ser campeão. Nós queremos fazer melhor que no ano passado. É só avaliar o que fizemos. Vamos tentar, não tem que entrar em ser título."