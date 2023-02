Cajuda analisa derrota do Braga: "Quando uma equipa muda a forma de jogar..."

Manuel Cajuda identifica o que correu mal no plano do técnico minhoto, que, pela primeira vez, apostou no 3x4x3 e foi goleado. O treinador, que orientou Artur Jorge em Braga, defende que mudar a forma de jogar da equipa em função do adversário "é um risco psicológico para os jogadores", como se comprovou em Alvalade.

Dos 34 golos que o Braga encaixou este ano, em todas as competições, 13 foram marcados pelo Sporting em apenas três jogos. Ou seja, 38 por cento dos golos sofridos foram contra os leões, facto que Manuel Cajuda apelida de "anormalidade", atendendo a que o Braga "tem uma defesa com poucos momentos de irregularidade" e "dá gosto" ver jogar.

O treinador, que orientou o Braga em 271 jogos e que dirigiu Artur Jorge em seis épocas, diz que estará "sempre do lado" do ex-central, mas reconhece que "a mudança de sistema em Alvalade não foi feliz." O técnico bracarense apostou, pela primeira vez esta época, no 3x4x3, procurando, justificou, "ter uma equipa com mais amplitude atrás para controlar a largura e o jogo interior do Sporting."