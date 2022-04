Bruno Viana: o valor do empréstimo e quanto pode render ao Braga no futuro

Central brasileiro deixou a Rússia e prossegue a carreira na China.

Bruno Viana vai jogar no Wuhan, do principal campeonato da China, depois de colocar um ponto final no empréstimo ao Khimki, da Rússia. Antes de rumar ao futebol asiático, o defesa brasileiro renovou com o Braga até junho de 2024.

O clube chinês, sabe O JOGO, pagou 100 mil euros aos minhotos pela cedência, até 31 de dezembro, e fica com uma opção de compra no valor de dois milhões de euros.

Depois de um ano cedido ao Flamengo, o jogador de 27 anos regressou ao Minho, mas não nunca entrou nos planos de Carlos Carvalhal, seguindo para último classificado do campeonato da Rússia.

Bruno Viana é formado no Cruzeiro e estreou-se na Europa pelas portas do Olympiacos. Seguiram-se três anos e meio nos bracarenses, antes do referido empréstimo ao Mengão.