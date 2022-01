Bruno Rodrigues impõe-se na defesa do Braga: os números em Alvalade

Bruno Rodrigues nas alturas, com Paulinho

Central de 20 anos ganhou todos os duelos defensivos frente ao Sporting, em Alvalade, e marcou pontos na luta pela titularidade.

O triunfo do Braga em Alvalade colocou o jovem Gorby, autor do golo decisivo nos instantes finais, como figura de destaque e isso ofuscou outras unidades minhotas com desempenho elevadíssimo.

O central Bruno Rodrigues, 20 anos, foi uma delas, com uma atuação que deixou Carlos Carvalhal muito satisfeito, tanto assim que marcou pontos importantes na luta pela titularidade na defesa a três do Braga.