Bruno Rodrigues deixa Braga em definitivo, mas fica na I Liga

Defesa-central vai ser jogador do Gil Vicente, sendo que o Braga mantém 50% do passe do jogador.

Bruno Rodrigues vai prosseguir a carreira no Gil Vicente. O defesa-central português, de 22 anos, deixa o Braga a título definitivo, mas os bracarenses ficam com 50% do passe do atleta - os outros 50% ficam na posse dos gilistas.

Na segunda metade da época passada, Bruno Rodrigues representou por empréstimo o Karagumruk, da Turquia, mas fez apenas cinco jogos.

Com formação no Fabril, V. Setúbal, Sporting e Braga, Bruno Rodrigues estreou-se na equipa principal arsenalista em 2020/21.