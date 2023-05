Bruma quer mais ao serviço do Braga, depois dos recordes

Depois de ter ajudado o Braga a bater vários registos do clube, extremo faz mira ao FC Porto.

Bruma atravessa um grande momento, tendo voltado a ser peça fundamental no triunfo contra o Paços de Ferreira e na concretização de vários recordes na história do clube. O extremo cedido pelo Fenerbahçe sente-se confortável na Pedreira e a empatia com os adeptos do Braga é evidente.

Imbuído de um espírito vencedor, o internacional português, que acalenta a esperança de ser chamado pela primeira vez pelo selecionador nacional Roberto Martínez, está feliz pela temporada que os guerreiros estão fazer, mas já aponta já à final da Taça de Portugal, contra o FC Porto. "Terminámos o campeonato em grande, com mais uma vitória! Mas ainda não acabou... No próximo domingo, contamos com todos no Jamor. Vamos, Braga" escreveu o avançado na redes sociais.

Com 18 jogos pelos arsenalistas, 16 dos quais no campeonato, Bruma marcou quatro golos e fez cinco assistências, preparando-se, agora, para ser novamente titular na final da Taça de Portugal, contra o clube que esteve para contratá-lo, no verão de 2019, mas, na altura, preferiu assinar pelo PSV Eindhoven por considerar que ainda era cedo para regressar ao futebol português.