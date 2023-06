Bruma é reforço do Braga: o valor do negócio e a duração do contrato

Extremo deverá ficar nos minhotos em definitivo, por um valor a rondar os quatro milhões de euros. Assinará por quatro temporadas.

Bruma será anunciado muito em breve como reforço do Braga, havendo já acordo para uma transferência que deverá implicar custos aproximados de quatro milhões de euros. O extremo rubricou um ótimo final de temporada em Braga, tendo sido à luz dos números - 21 jogos, quatro golos e seis assistências - um dos reforços de janeiro mais eficientes da Liga Portuguesa, contribuindo decisivamente para os guerreiros manterem andamento forte na frente e sonharem durante muito tempo com algum lugar acima do terceiro, com que fecharam o campeonato.

Desde muito cedo, como o JOGO primeiramente destacou, António Salvador percebeu a dimensão da mais-valia do internacional português, muito regular na Pedreira, ficando com a certeza que iria fazer todos os esforços para garantir Bruma junto do Fenerbahçe, para lá do empréstimo celebrado com os turcos. As diligências chegaram a bom porto, já que o Fenerbahçe mostrou sempre abertura a negociar Bruma, desde que conseguisse salvaguardar verba aproximada ao investimento feito numa contratação ao PSV.

Bruma deve ficar garantido pelos guerreiros com uma ligação de quatro anos.