Bruma é jogador do Braga a título definitivo. Confira o valor do negócio

Bruma com a camisola do Braga

Extremo português brilhou com a camisola do clube minhoto na última época por empréstimo do Fenerbahçe.

O Braga oficializou esta quarta-feira a contratação de Bruma a título definitivo, com um contrato válido até 2027. Segundo informou o emblema minhoto, o negócio com o fenerbahçe foi feito por "6,5 milhões de euros - referentes à totalidade dos seus direitos -, aos quais acresce o mecanismo de solidariedade."

No vínculo do internacional português consta uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros.

Bruma, 28 anos, realizou 21 jogos e apontou quatro golos em meia temporada ao serviço do Braga, então cedido pelo clube turco.

Braga e Fenerbahce desenharam o entendimento total a partir da viagem de António Salvador a solo turco a 28 de maio, ao que se seguiram conversas com o atleta, tendo Bruma estado sempre recetivo a continuar na Pedreira, onde encontrou a sua melhor versão.

No currículo tem passagens por Sporting, Galatasaray, Real Sociedad, Leipzig e PSV, além do Fenerbahçe, tendo conquistado o campeonato, a Taça e a Supertaça da Turquia, um campeonato da Grécia e uma Taça e Supertaça dos Países Baixos.