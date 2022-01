Brentford chega-se à frente pelo bracarense Francisco Moura

Eventual oferta do clube da Premier League, que enviara emissários a Portugal, em dezembro passado, para observar o ala em ação, necessitará da aceitação de António Salvador

Uma das jovens promessas do plantel do Braga, o ala Francisco Moura motivou o Brentford, clube da Premier League e antigo interessado no jogador minhoto, a apresentar uma proposta para a contratação definitiva do português.

O emblema britânico, segundo escreve, esta terça-feira, o jornal inglês "The Sun", acenou com mais de uma dezena de milhões de euros para convencer o presidente António Salvador a libertar Francisco Moura rumo à região de Londres.

A eventual oferta do clube da Premier League, que enviou emissários a Portugal, em dezembro passado, para observar o ala em dois jogos, será inferior, porém, à cláusula de rescisão deste, fixada em 30 milhões de euros, pelo que o líder minhoto terá uma palavra a dizer.

Francisco Moura, de 22 anos, tem um contrato válido com o Braga até 2026.