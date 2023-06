Sem eco de eventual interesse no extremo do Atlético de Madrid

Samuel Lino brilhou em Barcelos, já foi pensado no passado como reforço do Braga e apontado pela CNN como alvo, com supostas conversas encetadas pelos guerreiros com o Atlético de Madrid.

O brasileiro marcou oito golos em 41 jogos no Valência, cedido pelos colchoneros.

Consultado, o Braga rejeita ter feito avanços por Lino.