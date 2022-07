Braga: Zé Carlos segue para o Ibiza e jogador do Real Madrid referenciado

Clube espanhol fica com opção de compra do passe. Sergio Arribas, do Real, está nos planos.

Zé Carlos vai jogar no Ibiza, da segunda divisão espanhola, por empréstimo do Braga. O defesa já não participou no jogo com o Vizela, na manhã de sábado, e seguiu viagem para aquela ilha das Baleares. Depois de realizados os exames médicos, marcados para segunda-feira, o negócio será então concluído, sendo que o Ibiza ficará com opção de compra do passe.

Em Espanha, no sábado também foi noticiado o interesse do Braga no médio-ofensivo Sergio Arribas, 20 anos, dos quadros do Real Madrid. Sabe O JOGO que o atleta está referenciado pelos minhotos, embora, por se tratar de um jovem com grande potencial, o emblema espanhol não esteja na disposição de o vender, apenas de o emprestar. O Sporting também está atento a Sergio Arribas.

Sábado, no segundo jogo de pré-época, em Fão e à porta fechada, o Braga venceu o Vizela por 3-2. A equipa de Artur Jorge foi obrigada a dar a volta ao resultado, depois dos golos de Gonçalo Cunha (2') e Kiko Bondoso (36'), e a reação surgiu por Abel Ruiz (49'), Moura (55') e Schurrle (81'), este último de penálti. A formação arsenalista voltou a estender-se no relvado em 4x4x2.